Поиск

В Думу внесено на ратификацию соглашение об углублении сотрудничества с Южной Осетией

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Южной Осетией об углублении сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах.

"Договор направлен на углубление сотрудничества Сторон в целях обеспечения регионального мира и стабильности, проведения согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту 1229507-8, опубликованному в базе данных ГД в воскресенье.

В РоссииЛидеры РФ и Южной Осетии подписали договор об углублении союзнического взаимодействияЧитать подробнее

Также документ касается "улучшения социально-экономических условий, развития инфраструктуры человеческого потенциала, гармонизации правовых норм создания благоприятной среды для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг рабочей силы между Сторонами".

"Договором устанавливается, что Стороны предпринимают дальнейшие шаги, направленные на создание единого экономического пространства, повышение благосостояния уровня жизни граждан, также на обеспечение поэтапного перехода к единому порядку осуществления внешних заимствований иностранных инвестиций", - говорится в документе.

Также в нём отмечается, что "стороны поддерживают развитие сотрудничества по поэтапному объединению энергетической (в том числе газотранспортной) и транспортной систем, систем связи и телекоммуникаций, а также содействуют дальнейшему расширению взаимодействия в сфере труда, социальной и культурной сферах", - говорится в записке.

Южная Осетия Госдума РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что предоставление Арменией площадки для антироссийских высказываний ненормально

 Песков заявил, что предоставление Арменией площадки для антироссийских высказываний ненормально

Ушаков отметил, что на Украине знают, что рано или поздно придется вывести войска из Донбасса

В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

 В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Аномальные снегопады накрыли юг Ямало-Ненецкого автономного округа

 Аномальные снегопады накрыли юг Ямало-Ненецкого автономного округа

Военные РФ сообщили, что ВСУ в течение суток атаковали объекты в шести российских регионах

Пожар в свердловском поселке локализован на площади 800 кв. метров

Авиасообщение на юге России восстановили в полном объеме

 Авиасообщение на юге России восстановили в полном объеме

В России утвердили утвердило Концепцию исторического просвещения в образовательных организациях

 В России утвердили утвердило Концепцию исторического просвещения в образовательных организациях

В свердловском поселке загорелись семь домов

Путин заявил, что конфликт с участием Запада и Украины идет к завершению

 Путин заявил, что конфликт с участием Запада и Украины идет к завершению
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9339 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2139 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов