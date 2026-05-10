В Думу внесено на ратификацию соглашение об углублении сотрудничества с Южной Осетией

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Южной Осетией об углублении сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах.

"Договор направлен на углубление сотрудничества Сторон в целях обеспечения регионального мира и стабильности, проведения согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту 1229507-8, опубликованному в базе данных ГД в воскресенье.

Также документ касается "улучшения социально-экономических условий, развития инфраструктуры человеческого потенциала, гармонизации правовых норм создания благоприятной среды для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг рабочей силы между Сторонами".

"Договором устанавливается, что Стороны предпринимают дальнейшие шаги, направленные на создание единого экономического пространства, повышение благосостояния уровня жизни граждан, также на обеспечение поэтапного перехода к единому порядку осуществления внешних заимствований иностранных инвестиций", - говорится в документе.

Также в нём отмечается, что "стороны поддерживают развитие сотрудничества по поэтапному объединению энергетической (в том числе газотранспортной) и транспортной систем, систем связи и телекоммуникаций, а также содействуют дальнейшему расширению взаимодействия в сфере труда, социальной и культурной сферах", - говорится в записке.