Лидеры РФ и Южной Осетии подписали договор об углублении союзнического взаимодействия

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президенты России и Южной Осетии Владимир Путин и Алан Гаглоев подписали договор об углублении союзнического взаимодействия между двумя странами.

Церемония подписания документа состоялась в субботу в рамках встречи руководителей России и Южной Осетии в Кремле.

Владимир Путин подчеркнул после подписания документа, что Россия и Южная Осетия будут и дальше работать над решением назревших социальных вопросов.

Гаглоев в числе других зарубежных гостей прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вечером 9 мая состоялась встреча Путина с лидером Южной Осетии.

