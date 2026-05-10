В Минске заявили, что готовы к нормализации отношений с Варшавой

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия выступает за нормализацию отношений с Польшей для снятия имеющихся противоречий, заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков.

"Они много говорили, что у них есть некие условия. Так сложилось, что все вопросы сняты сегодня, которые выставлялись ими в качестве каких-то препятствий к развитию отношений. Пожалуйста, мы готовы к проведению консультаций с польской стороной на уровне замминистров, на другом уровне - какого-то уполномоченного и так далее. Чтобы для начала отработать весь комплекс отношений. Кто-то должен сесть и сделать, как бы это ни было тяжело, четкий разбор полетов, где же мы сегодня с польской стороной находимся, по всему кругу отношений. Я думаю, что это должны сделать МИД", - сказал министр в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

"Я бы нашим польским соседям дал время себя проявить. У нас задач очень много и возможностей очень много. Если нам удастся отработать взаимные транспортно-логистические механизмы с учетом сегодня единственного окна возможностей через белорусскую сухопутную границу всей этой торговли Европейского союза со Средней Азией и Китаем, конечно, от этого только выиграют обе стороны. Если мы найдем развязки по каким-то торгово-экономическим вопросам, приграничному сотрудничеству (слушайте, железная дорога не работает, самолеты не летают, ряд пунктов пропуска остается закрытым, очереди сумасшедшие), если по всему этому найдем развязки, конечно, стоит ожидать интенсификации контактов", - сказал Рыженков.

Он добавил, что за интенсификацией контактов всегда следует развитие отношений по всем направлениям, но мяч в настоящий момент находится на польской стороне.