Трамп заявил, что договорился об освобождении трех поляков и двух молдаван в РФ и Белоруссии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что согласовал освобождение в России и Белоруссии трех граждан Польши и двух граждан Молдавии.

"Мы только что договорились об освобождении трех граждан Польши и двух граждан Молдавии. Они были за решеткой в Белоруссии и России", - написал Трамп социальной сети Truth Social.

Американский президент поблагодарил за достижение этого результата своего спецпосланника Джона Коула.

Трамп выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

"Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Это очень мило", - отметил Трамп.