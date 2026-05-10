Поиск

Трамп заявил, что договорился об освобождении трех поляков и двух молдаван в РФ и Белоруссии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что согласовал освобождение в России и Белоруссии трех граждан Польши и двух граждан Молдавии.

"Мы только что договорились об освобождении трех граждан Польши и двух граждан Молдавии. Они были за решеткой в Белоруссии и России", - написал Трамп социальной сети Truth Social.

Американский президент поблагодарил за достижение этого результата своего спецпосланника Джона Коула.

Трамп выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

"Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Это очень мило", - отметил Трамп.

Дональд Трамп США Белоруссия Александр Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп назвал неприемлемым иранское предложение об урегулировании

Лейбористы потеряли на муниципальных выборах в Великобритании более 1,5 тыс. мест

Что произошло за день: воскресенье, 10 мая

Власти Испании проводят эвакуацию с лайнера MV Hondius

СМИ сообщили о передаче Ираном посредникам ответа на предложения США

Первый самолет с пассажирами с MV Hondius вылетел с Канарских островов

 Первый самолет с пассажирами с MV Hondius вылетел с Канарских островов

Ушаков отметил, что на Украине знают, что рано или поздно придется вывести войска из Донбасса

В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

 В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Глава МИД Армении сказал, что Ереван сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС в надлежащее время

Власти Эстонии потребовали от Киева "держать свои дроны подальше"

 Власти Эстонии потребовали от Киева "держать свои дроны подальше"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2146 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9339 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов