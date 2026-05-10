Спасатели эвакуируют двоих туристов с горы Эльбрус

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуируют двоих туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, застрявших на высоте свыше пяти километров, сообщили в пресс-службе МЧС России в воскресенье.

"Сегодня вечером поступила информация, что на горе Эльбрус двое туристов находятся на высоте 5 тыс. 100 метров и не могут самостоятельно спуститься. На помощь выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе 10 человек и 3 единиц техники", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что работу спасателей осложняют минусовая температура и метель, и уточнили, что туристы не регистрировали свой маршрут в ведомстве.