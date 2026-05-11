Поиск

Туристов, застрявших на горе Эльбрусс, спустили вниз

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии завершены, туристов, застрявших на горе Эльбрусс, спустили вниз и передали медикам, сообщает ГУ МЧС России по республике утром в понедельник.

В сообщении уточняется, что это были туристы из Донецкой области.

"Мужчин, предварительно с обморожением, передали бригаде медиков", - информирует МЧС.

Ранее в воскресенье вечером в ведомстве сообщили, что на Эльбрусе, на высоте 5 тыс. 100 м, застряли двое мужчин. К ним на помощь выдвинулись десять спасателей, было задействовано три единицы техники.

МЧС России Эльбрус Кабардино-Балкария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Застрявших на Эльбрусе туристов нашли и спускают вниз

 Застрявших на Эльбрусе туристов нашли и спускают вниз

Что произошло за день: воскресенье, 10 мая

Песков заявил, что предоставление Арменией площадки для антироссийских высказываний ненормально

 Песков заявил, что предоставление Арменией площадки для антироссийских высказываний ненормально

Ушаков отметил, что на Украине знают, что рано или поздно придется вывести войска из Донбасса

В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

 В Кремле анонсировали скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Аномальные снегопады накрыли юг Ямало-Ненецкого автономного округа

 Аномальные снегопады накрыли юг Ямало-Ненецкого автономного округа

Военные РФ сообщили, что ВСУ в течение суток атаковали объекты в шести российских регионах

Пожар в свердловском поселке локализован на площади 800 кв. метров

Авиасообщение на юге России восстановили в полном объеме

 Авиасообщение на юге России восстановили в полном объеме

В России утвердили утвердило Концепцию исторического просвещения в образовательных организациях

 В России утвердили утвердило Концепцию исторического просвещения в образовательных организациях
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2147 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9339 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов