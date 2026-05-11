Туристов, застрявших на горе Эльбрусс, спустили вниз

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии завершены, туристов, застрявших на горе Эльбрусс, спустили вниз и передали медикам, сообщает ГУ МЧС России по республике утром в понедельник.

В сообщении уточняется, что это были туристы из Донецкой области.

"Мужчин, предварительно с обморожением, передали бригаде медиков", - информирует МЧС.

Ранее в воскресенье вечером в ведомстве сообщили, что на Эльбрусе, на высоте 5 тыс. 100 м, застряли двое мужчин. К ним на помощь выдвинулись десять спасателей, было задействовано три единицы техники.