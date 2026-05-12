Поддержка предприятий через госгарантии по кредитам и облигациям продлена до конца 2026 года

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство продлило до конца 2026 года возможность предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым предприятиями на капитальные вложения и поддержку производственной деятельности.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Механизм предоставления госгарантий по займам на поддержку производственной деятельности был запущен в 2017 году и ежегодно продлевается. В рамках этой программы госгарантия обеспечивает обязательства организаций по кредитам и облигационным займам, привлекаемым на период от 3 до 7 лет на поддержку текущей производственной деятельности и капитальные вложения.

На 2026 году на предоставление таких госгарантий в федеральном бюджете предусмотрено 296 млрд рублей.