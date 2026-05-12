Поиск

Поддержка предприятий через госгарантии по кредитам и облигациям продлена до конца 2026 года

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство продлило до конца 2026 года возможность предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым предприятиями на капитальные вложения и поддержку производственной деятельности.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Механизм предоставления госгарантий по займам на поддержку производственной деятельности был запущен в 2017 году и ежегодно продлевается. В рамках этой программы госгарантия обеспечивает обязательства организаций по кредитам и облигационным займам, привлекаемым на период от 3 до 7 лет на поддержку текущей производственной деятельности и капитальные вложения.

На 2026 году на предоставление таких госгарантий в федеральном бюджете предусмотрено 296 млрд рублей.

Михаил Мишустин Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число жертв атаки БПЛА в Чебоксарах возросло до трех

Главред "Дождя" Дзядко заочно приговорен к восьми годам за фейки об армии РФ

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Прогноз экспортной цены российской нефти на 2026 год сохранен в $59/барр.

Прогноз по инфляции в РФ в 2026 году повышен до 5,2% с 4%

Прогноз роста ВВП России в 2026 году ухудшен до 0,4% с 1,3%

Новак заявил о необходимости не допустить монополизации торговли маркетплейсами

 Новак заявил о необходимости не допустить монополизации торговли маркетплейсами

В Кремле надеются, что работа по обмену пленными с Украиной скоро будет финализирована

Четыре человека ранены после атаки БПЛА под Белгородом

Что произошло за день: понедельник, 11 мая
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9345 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2162 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов