Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за риска завоза хантавируса

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзором совместно с пограничной службой РФ приняты меры по усилению пропускного контроля на границе для недопущения завоза в РФ хантавируса Андес, который привел к случаям заболевания на круизном лайнере MV Hondius.

"В целях недопущения завоза хантавируса Андес на территорию России Роспотребнадзором совместно с пограничной службой РФ приняты меры, направленные на усиление пропускного контроля на границе. Также для оценки и минимизации рисков используется АИС "Периметр", - сообщили в ведомстве по итогам состоявшегося селекторного совещания главы Роспотребнадзора с руководителями территориальных органов.

В ведомстве уточнили, что в РФ известен вариант, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС).

"С начала года вспышек ГЛПС на территории страны не зафиксировано, ситуация стабильная и контролируемая, регистрируются лишь спорадические случаи, что свидетельствует об отсутствии отклонений от обычной картины заболеваемости", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

