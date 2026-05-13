Что случилось этой ночью: среда, 13 мая

Пожар после атаки БПЛА в поселке Волна на Кубани, высадка иранских военных на кувейтский остров Бубиян, усиление контроля на границе из-за риска завоза хантавируса

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Обломки БПЛА упали на территории предприятия в поселке Волна на Кубани, загорелось оборудование. К тушению привлечены около 100 человек, 29 единиц техники. Фрагменты БПЛА также обнаружили в станице Тамань. Оперштаб сообщил о двух пострадавших. В соседней Ростовской области обломки дронов повредили установки ветроэлектростанции, а также кровлю и стекла частного дома.

- Роспотребнадзор совместно с погранслужбой усилил контроль на границе из-за риска завоза хантавируса Andes, который привел к случаям заболевания на лайнере MV Hondius.

- Иран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 подземных ракетных баз, расположенных вдоль Ормузского пролива, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

- Австралия присоединится к оборонительной миссии Франции и Великобритании по обеспечению безопасности судоходства через Ормузский пролив, заявил министр обороны Ричард Марлес.

- Группа из шести иранских военных совершила попытку вторжения на принадлежащий Кувейту остров Бубиян. Четверо иранцев были арестованы, двое скрылись.

- В Москве потушили крупный пожар на улице Вернисажная. Площадь возгорания составила 3 тыс. кв. м, к тушению были привлечены 140 человек и 40 единиц техники, включая пожарный поезд.

- Запуск космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX к МКС перенесли на сутки из-за непогоды. Он доставит на станцию продовольствие и материалы для исследований.

- Российская теннисистка Мирра Андреева уступила американке Коко Гауфф в 1/4 финала турнира категории WTA 1000 в Риме.

