Поиск

Пожар на складе птицефабрики в Ростовской области полностью ликвидирован

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание на птицефабрике в Октябрьском районе Ростовской области, где загорелась кровля складского помещения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Пожар полностью ликвидирован в 21:40 мск", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, днем во вторник произошло возгорание кровли складского помещения ООО "Птицефабрика Маркинская". Позднее пожар был локализован на 1,6 тыс. кв. метрах. Погибших и пострадавших нет, удалось не допустить распространения огня на соседнее здание с птицей, благодаря чему были спасены порядка 180 тысяч кур.

Единственным владельцем "Маркинской", по данным ЕГРЮЛ, является Александр Топилин. Ему также принадлежат птицефабрика "Владимировская" (крупное предприятие в Астраханской области), где в мае 2025 года произошло возгорание в одном из цехов. Сообщалось о гибели около 166 тыс. кур (примерно 18% от общего поголовья).

Выручка "Маркинской" в 2025 году по РСБУ составила 689 млн рублей, чистая прибыль - 4,35 млн рублей.

МЧС РФ Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думе не согласились с идеей уведомлять работников об увольнении в электронном виде

Что произошло за день: вторник, 12 мая

Госдума в среду рассмотрит два законопроекта о совершенствовании сферы миграции

"Сармат" в конце 2026 года поставят на боевое дежурство

Командующий РВСН доложил Путину об успешном испытании ракеты "Сармат"

 Командующий РВСН доложил Путину об успешном испытании ракеты "Сармат"

Сальдо торгового баланса России в I квартале снизилось на 11,9%

Жилой дом, школа и детсад повреждены при атаке БПЛА в Оренбурге

Госдума рассмотрит назначение уполномоченного по правам человека 14 мая

 Госдума рассмотрит назначение уполномоченного по правам человека 14 мая

В Оренбурге из-за атаки БПЛА повреждена крыша жилого дома

Дело о хулиганстве возбуждено по факту стрельбы в школе на Кубани
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9352 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2167 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов