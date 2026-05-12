Пожар на складе птицефабрики в Ростовской области полностью ликвидирован

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание на птицефабрике в Октябрьском районе Ростовской области, где загорелась кровля складского помещения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Пожар полностью ликвидирован в 21:40 мск", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, днем во вторник произошло возгорание кровли складского помещения ООО "Птицефабрика Маркинская". Позднее пожар был локализован на 1,6 тыс. кв. метрах. Погибших и пострадавших нет, удалось не допустить распространения огня на соседнее здание с птицей, благодаря чему были спасены порядка 180 тысяч кур.

Единственным владельцем "Маркинской", по данным ЕГРЮЛ, является Александр Топилин. Ему также принадлежат птицефабрика "Владимировская" (крупное предприятие в Астраханской области), где в мае 2025 года произошло возгорание в одном из цехов. Сообщалось о гибели около 166 тыс. кур (примерно 18% от общего поголовья).

Выручка "Маркинской" в 2025 году по РСБУ составила 689 млн рублей, чистая прибыль - 4,35 млн рублей.