Пожар на птицефабрике в Ростовской области локализовали на площади 1,6 тыс. кв.м

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Пожарные тушат загоревшееся складское помещение на территории птицефабрики в Октябрьском районе Ростовской области, пожар уже локализован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 16:20 мск поступило сообщение о горении кровли складского помещения ООО "Птицефабрика Маркинская". Пожар локализован на площади 1,6 тыс. кв.м", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что погибших и пострадавших нет. Удалось не допустить распространения огня на соседнее здание с птицей.

Пожар тушат 47 человек и 19 единиц техники.