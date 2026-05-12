Мужчина получил ранение при ударе БПЛА по машине в Белгородской области

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков во вторник.

"На участке автодороги Отрадовский - Красная Яруга дрон нанёс удар по легковому автомобилю. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего с баротравмой в городскую больницу №2 г. Белгорода, где ему оказали всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, в Шебекинском округе в результате атак дронов в хуторе Знаменка повреждён стоявший в поле трактор, в городе Шебекино - кровля частного дома, две ГАЗели и производственное здание на территории предприятия.

В Грайворонском округе в селе Головчино дрон ударил по парковке коммерческого объекта, вследствие чего повреждены два легковых автомобиля. В селе Новостроевка-Первая в результате атаки дрона загорелось здание предприятия - пожарным расчётом возгорание ликвидировано.

В Ракитянском округе в селе Илёк-Кошары в результате атак двух беспилотников на территории сельхозпредприятия повреждены два трактора и остекление одного из помещений.

В посёлке Красная Яруга от удара FPV-дрона повреждены служебный автомобиль и мастерская на территории сельхозпредприятия.

В посёлке Пятницкое Волоконовского округа дроном атаковано сельхозпредприятие - повреждена кровля одного из помещений. В селе Волчья Александровка от атак двух дронов повреждены легковой автомобиль и кровля административного здания, проинформировал Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 мая 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
