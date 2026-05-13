Взрыв назван возможной причиной аварии поезда в Белгородской области

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Яковлевском округе Белгородской области с рельсов сошла половина вагона электрички, следовавшей по маршруту "Разумное — Томаровка", предварительной причиной аварии назван подрыв железнодорожных путей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства", - написал он в мессенджере Мах.



По его данным, машинист был вынужден применить экстренное торможение. Это привело к сходу половины вагона с рельсов. В момент аварии в поезде находилось 15 человек, одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Пострадавшую доставят в городскую больницу №2 в Белгороде.

На месте аварии работают все оперативные службы, в том числе саперы Минобороны. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.