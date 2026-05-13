Сергей Лавров посетит с визитом Индию 13-15 мая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 мая отправится с полноформатным двусторонним визитом в Индию, где также примет участие в СМИД БРИКС.

В рамках визита глава российского МИД встретится с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Как ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, предполагается обсудить "весь комплекс двусторонних отношений, в том числе график предстоящих контактов на высшем, высоком и рабочем уровнях".

Отдельное внимание, по ее словам, будет уделено подготовке к проведению встреч по линии межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, а также переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

14-15 мая Лавров примет участие в полноформатном совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС.

"Предстоящее заседание под индийским председательством станет хорошей возможностью для предметного и углубленного обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня, перспектив совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли государств Мирового большинства", - отмечала Захарова.

По ее словам, особое внимание будет уделено дальнейшим шагам по развитию стратегического партнёрства в контексте подготовки к XVIII саммиту БРИКС, который запланирован на сентябрь этого года в Нью-Дели.

БРИКС МИД РФ Мария Захарова Сергей Лавров
