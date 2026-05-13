Лавров прибыл в Индию

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Индию, передает корреспондент "Интерфакса".

Как ожидается, в среду российский министр проведёт переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Как сообщили ранее в МИД РФ, в центре повестки дня встречи министров - обсуждение хода реализации договорённостей, достигнутых во время официального визита в Индию президента РФ Владимира Путина в декабре прошлого года, подготовка к предстоящим переговорам лидеров в России и очередному заседанию межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Как отмечали в российском дипведомстве, состоится обмен мнениями по широкому кругу приоритетных тем двустороннего взаимодействия: "в их числе - наращивание торговли, активизация усилий по формированию защищённых от противоправного внешнего давления устойчивых транспортно-логистических и финансовых каналов, углубление энергетической кооперации, а также расширение контактов в области науки и космических технологий".

Главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам; отдельное внимание планируется уделить ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, предполагается провести сверку подходов к сотрудничеству в рамках ООН, БРИКС и "Группы двадцати".

14-15 мая Лавров примет участие в полноформатном совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС.

