Госдума рассмотрит проект о 10-летнем сроке давности по спорам о приватизации

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду рассмотрит в первом чтении проект закона, предлагающий установить 10-летний срок исковой давности, по истечении которого суд отказывает в иске публично-правового образования об истребовании незаконно приватизированного имущества.

Законопроект (1208563-8) предлагает изменения в статью 217 части первой Гражданского кодекса РФ. Она дополняется положением о том, что в случае применения гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства при приватизации подлежат применению установленные Гражданским кодексом РФ сроки исковой давности и правила их исчисления (3 года с момента выявления нарушения). При этом срок давности во всяком случае не может превышать 10 лет со дня выбытия такого имущества из публичной собственности.

"Такое решение даст сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы, даже в тех случаях, когда при приватизации имущества более 10 лет назад не все процедуры были выполнены в соответствии с законом", - говорится в пояснительной записке.

При этом процессы изъятия имущества по "антикоррупционным" и "антиэкстремистским" искам затронуты не будут, предусматривает проект закона.

Законопроектом предусмотрены переходные положения в части его применения к требованиям, сроки предъявления которых возникли со дня вступления в силу законопроекта, а также к требованиям, сроки предъявления которых возникли до дня вступления в силу законопроекта, если судебные решения по этим требованиям не вступили в законную силу.

Инициатива внесена в Госдуму Минэкономразвития России в целях реализации подпункта "г" пункта 3 перечня поручений президента РФ от 14 августа 2025 г. № Пр-1826 по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума 18-21 июня 2025 г. о необходимости внесения в законодательство изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок о приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества.

Ранее законопроект получил одобрение Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под председательством Павла Крашенинникова.

При этом Совет сделал ряд замечаний к инициативе. В частности, указал на то, что в проекте закона предусматривается, что к "искам об истребовании имущества, выбывшего из владения РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в результате его приватизации", применяется 10-летний срок исковой давности.

"Данное положение нуждается в корректировке, так как в состав приватизированного имущества публично-правовых образований могут входить не только вещи, но также акции и доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, которые являются не вещами, но "иным имуществом", в частности, имущественными правами", - отмечается в заключении Совета по кодификации.

Там же указывается на риск того, что при буквальном толковании проекта закона действие его положений "будет ограничено случаями истребования публично-правовым образованием исключительно незаконно приватизированных вещей" и в ситуации незаконной приватизации акций или долей участия предлагаемый разработчиками проекта закона 10-летний срок исковой давности применяться не будет.

Высказанные замечания могут быть устранены при доработке законопроекта во втором чтении, считают в Совете.