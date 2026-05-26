Десятилетний срок исковой давности не будет распространен на религиозную собственность

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла поправку о том, что сроки исковой давности не будут ограничиваться 10 годами в отношении случаев передачи религиозным организациям религиозного имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Поправка принята ко второму чтению законопроекта № 1208563-8 о сроках давности для споров о приватизации.

Автор поправки - председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Поправка предлагает пункт 2 статьи 196 дополнить словами "и Федеральным законом от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".

"Мы знаем, что была секуляризация, когда большевики отобрали религиозную собственность, и оно оказалась, допустим, в государственном и муниципальном ведении. И при приватизации ряд вот этих объектов также оказались в сделках. Такие объекты есть, есть очень серьезные компании, которые занимают (здания - ИФ) точно не по религиозным назначениям, поэтому мы считаем, что это правильно. И мы считаем, что по таким спорам 10-летний срок исковой давности не должен распространяться. Это не значит, что спора вообще не будет", - прокомментировал "Интерфаксу" Крашенинников.

Законопроект вносит изменения в статью 217 части первой Гражданского кодекса. Она дополняется положением о том, что в случае применения гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства при приватизации подлежат применению установленные Гражданским кодексом сроки исковой давности и правила их исчисления (три года с момента выявления нарушения). При этом срок давности во всяком случае не может превышать 10 лет со дня выбытия такого имущества из публичной собственности.

Павел Крашенинников Госдума
