Площадь пожара на востоке Москвы увеличилась до 1 тыс. кв. метров

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Площадь пожара на Вернисажной улице в Москве выросла до 1 тыс. кв. метров, пять человек спасены, сообщает пресс-служба МЧС России ночью в среду.

Отмечается, что в готовность приведены два вертолета Московского авиационного центра.

"К тушению привлечены более 100 человек и 30 единиц техники", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на Вернисажной улице составляла 200 кв. метров. Информации о пострадавших пока не поступало.