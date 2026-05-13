Площадь пожара на востоке Москвы выросла до 3 тыс. кв. метров

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Площадь возгорания на улице Вернисажная на востоке Москвы увеличилась до 3 тыс. кв. метров, сообщает в среду пресс-служба МЧС России.

"Площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. метров. Тушение осложняет сложная планировка и конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка", - говорится в сообщении.

По словам администрации, людей внутри горящего здания нет.

Ранее площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.

К тушению пожара привлечены более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов и пожарный поезд. Также с воздуха проводится разведка с помощью беспилотных авиационных систем.