Правительство РФ на заседании в четверг обсудит два вопроса

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит два вопроса, среди них - ратификация соглашения с Конго и предоставление средств на восстановление дорог при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Так, в материалах к заседанию, распространенных пресс-службой кабинета министров, значится пункт: о проекте федерального закона "О ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Конго о поощрении и взаимной защите инвестиций".

"Законопроект направлен на ратификацию соглашения, подписанного в Москве и Браззавиле 16 октября 2025 года", - говорится в документе.

Кроме того, правительство рассмотрит вопрос о предоставлении в 2026 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.

"Проект распоряжения направлен на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера", - добавили в пресс-службе.