Госдума рассмотрит вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в РФ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг рассмотрит вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в РФ.

Назначение уполномоченного по правам человека в РФ состоится на конкурентной основе, соответствующее решение, а также процедура рассмотрения кандидатур утверждены Советом палаты парламента, отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Состоятся выступления кандидатов. Также они ответят на вопросы представителей всех политических фракций", - добавил он.

Ранее в Государственную Думу были внесены три кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека в РФ. Фракция КПРФ выдвинула кандидатуру депутата Артема Прокофьева, члена комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, фракция ЛДПР - Ивана Сухарева, первого заместителя председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, фракция "Справедливая Россия" - кандидатуру Яны Лантратовой, председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Ее кандидатура поддержана фракцией "Единая Россия", отмечалось ранее в сообщении пресс-службы фракции.

Полномочия уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой истекли 22 апреля 2026 года. Она занимала этот пост два пятилетних срока подряд. Согласно закону, одно лицо не может оставаться на должности омбудсмена более двух сроков подряд.

Президент РФ Владимир Путин ранее выразил слова благодарности Москальковой за работу на этом посту.

"Работа очень большая, многоплановая, и я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано за все эти годы. Вас и всех людей, которые с вами работают, тех, которые рядом с вами стоят и занимаются всем этим комплексом сложных, очень чувствительных для людей вопросов. Спасибо большое", - заявил Путин 12 мая на встрече с Москальковой после ее доклада о проделанной на посту работе.

