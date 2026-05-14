Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Новосибирской области

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,2 зафиксирован поздно вечером в среду на юге Новосибирской области примерно в 16 км к северо-востоку от города Искитима, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 19:10 мск (23:10 по местному времени) землетрясения находился примерно в 3,3 км восточнее села Калиновка в Искитимском районе.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,2 балла по шкале MSK-64.

Ранее в этом районе уже фиксировались землетрясения аналогичной силы.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, в зоне, где произошло землетрясение, возможны достаточно значительные сейсмособытия.

Кроме того, по мнению ученых, на сейсмоактивность в данном районе влияют горные работы - выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаг таких землетрясений находится на небольшой глубине.

