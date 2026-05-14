Часть жилых домов в Воронеже осталась без воды из-за аварии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Специалисты "Росводоканал Воронеж" восстанавливают водоснабжение части потребителей областного центра, прерванное накануне вечером из-за коммунальной аварии на улице 9 Января, сообщает пресс-служба компании в четверг.

"Повреждение произошло на водоводе диаметром 900 мм. Сейчас специалисты готовят площадку для земельных работ: проезду спецтехники мешает размытый грунт и насыпь, поэтому бригада сначала расчищает этот участок. Как только доступ будет обеспечен, сотрудники приступят к земельным работам, локализуют повреждение на водоводе и начнут ремонт", - говорится в сообщении.

На время работ отключена подача воды в почти 70 домах на 11 улицах города.

Для жителей организован подвоз воды.

Воронеж
