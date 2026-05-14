Глава ОАК назвал работы над самолетом шестого поколения приоритетом оперативно-тактической авиации

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Вадим Бадеха заявил, что работа над самолетом шестого поколения является ключевой задачей для сохранения лидерства России в сфере боевой авиации.

"Ключевой задачей на сегодняшний момент для нас является, конечно, создание условий для сохранения нашего лидерства. Это самолеты шестого поколения, если говорить про оперативно-тактическую авиацию", - сказал Бадеха на съезде Союза машиностроителей России в четверг.

"Здесь базовым успехом является наш кадровый потенциал", - отметил он.

7 мая "Ростех" сообщил, что ОДК и ОАК в 2025 году приступили к летным испытаниям истребителя пятого поколения Су-57 с новым двигателем.

"Двигатель имеет сниженный расход топлива во всех режимах, обеспечивает сверхзвуковой полёт без форсажа и обладает увеличенным ресурсом. То есть существенно продлевается длительность эксплуатации двигателя по сравнению с силовыми установками прошлого поколения", - говорилось в материалах к встрече президента РФ Владимира Путина с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым.

ОАК планирует разработать боевые комплексы шестого поколения, говорилось в годовом отчете госкорпорации "Ростех" в 2020 году.

В марте 2021 года в ОКБ им. А. Люльки ("Объединенная двигателестроительная корпорация) сообщили журналистам, что в России готовят задел для создания двигателей истребителей шестого поколения.

В августе 2024 года генеральный директор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергей Хохлов сообщил журналистам на форуме "Армия-2024", что истребитель шестого поколения планируется как пилотируемый, но будет поддерживать и беспилотный режим. "Мы смотрим на нашу практику и развитие различных технологий, это будет какой-то симбиоз пилотируемой авиации и беспилотной", - сказал тогда Хохлов.