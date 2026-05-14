В Кремле заявили, что не особо не следят за уголовным преследованием Ермака на Украине

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не следят за уголовным преследованием в отношении экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака, но отмечают, что это вряд ли повлияет на мирный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не наш вопрос. Особо не следим. Не думаю, что это возымеет какое-то влияние для дальнейшего продолжения мирного процесса", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, следят ли в Кремле за уголовным преследованием Ермака, и как это может повлиять на ход переговоров между РФ и Украиной.

"Если действительно судом будет доказано, что это коррупция, это вопрос самого киевского режима и тех, кто давал ему деньги, то есть чьи деньги разворовали", - отметил он.