Один человек погиб, трое ранены в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Один мужчина погиб и еще трое ранены вследствие ударов ВСУ по Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.

"В Грайворонском округе в селе Головчино FPV-дрон ударил по территории частного дома. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении оперштаба в мессенджере Мах.

Ещё один мужчина получил осколочные ранения головы и ног, его доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.

В селе Бершаково Шебекинского округа при детонации дрона двое мужчин получили акубаротравмы и осколочные ранения лица. На месте атаки повреждён автомобиль. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

В Шебекино в результате детонации дрона загорелась кабина грузового автомобиля, возгорание оперативно ликвидировано. Вследствие удара второго FPV-дрона посечены пять автомобилей. В селе Ржевка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом, вследствие чего загорелась кровля, огонь ликвидирован.

В селе Глотово Грайворонского округа повреждены два частных дома. В селе Головчино посечены окна и фасад коммерческого объекта. Кроме того, поврежден автомобиль, еще один уничтожен огнем. В селе Почаево посечена территория частного домовладения. В селе Замостье при атаке дрона в частном доме загорелась крыша - возгорание потушено.

В селе Шидловка Волоконовского округа повреждено транспортное средство.