Поиск

Один человек погиб, трое ранены в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Один мужчина погиб и еще трое ранены вследствие ударов ВСУ по Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.

"В Грайворонском округе в селе Головчино FPV-дрон ударил по территории частного дома. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении оперштаба в мессенджере Мах.

Ещё один мужчина получил осколочные ранения головы и ног, его доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.

В селе Бершаково Шебекинского округа при детонации дрона двое мужчин получили акубаротравмы и осколочные ранения лица. На месте атаки повреждён автомобиль. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

В Шебекино в результате детонации дрона загорелась кабина грузового автомобиля, возгорание оперативно ликвидировано. Вследствие удара второго FPV-дрона посечены пять автомобилей. В селе Ржевка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом, вследствие чего загорелась кровля, огонь ликвидирован.

В селе Глотово Грайворонского округа повреждены два частных дома. В селе Головчино посечены окна и фасад коммерческого объекта. Кроме того, поврежден автомобиль, еще один уничтожен огнем. В селе Почаево посечена территория частного домовладения. В селе Замостье при атаке дрона в частном доме загорелась крыша - возгорание потушено.

В селе Шидловка Волоконовского округа повреждено транспортное средство.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 мая 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд отправил продюсера певицы Линды под домашний арест

Что произошло за день: четверг, 14 мая

Сенатор Салпагаров заключил мировое соглашение по антикоррупционному иску Генпрокуратуры

 Сенатор Салпагаров заключил мировое соглашение по антикоррупционному иску Генпрокуратуры

Экс-замглавы Минприроды РФ Буцаев заочно арестован по делу о миллионном хищении

Два сотрудника ЗАЭС ранены при атаке украинских БПЛА по прилегающей территории

Глава ФСВТС РФ заявил о переговорах с партнерами по поставкам истребителей Су-57

Закон о защите от БПЛА нефтегазовых платформ на Каспии прошел III чтение

В Кремле заявили, что не особо следят за уголовным преследованием Ермака на Украине

Песков заявил о большом числе желающих приобретать российскую нефть

Закон о совершенствовании порядка оплаты сверхурочной работы принят Госдумой

 Закон о совершенствовании порядка оплаты сверхурочной работы принят Госдумой
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9379 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2186 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов