Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак пострадали три человека, сообщил оперштаб региона.

В Грайвороне FPV-дрон атаковал частный дом, пострадали женщина и мужчина. В Грайворонской ЦРБ у женщины диагностировали осколочные ранения тела, у мужчины - акубаротравму. От госпитализации оба отказались. В их доме выбиты окна и посечен забор.

В селе Головчино Грайворонского округа при выполнении служебных задач боец "Орлана" получил осколочное ранение голени. Сослуживцы доставили его в больницу.

В Борисовском округе в селе Грузское FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому: в шести квартирах повреждено остекление.