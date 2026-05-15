Азербайджан в 2025 г. почти на 18% увеличил поставки плодоовощной продукции в РФ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Азербайджан в 2025 году поставил в РФ 700,6 тыс. тонн плодоовощной продукции, что на 17,8% больше, чем в 2024 году (594,8 тыс. тонн), сообщает Россельхознадзор по итогам встречи руководителя службы Сергея Данкверта с председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли.

Такие данные зафиксированы во ФГИС "Аргус-Фито".

С начала 2026 года поставлено 155,2 тыс. тонн. Причем ввоз репчатого лука вырос в 12,3 раза, до 271 тонны с 22 тонн, клубники в 4,3 раза - до 8,1 тыс. с 1,9 тыс. тонн, картофеля - на 41,9%, до 6,7 тыс. с 4,8 тыс. тонн, груш - на 37,4%, до 2,7 тыс. с 2 тыс. тонн.

Растут поставки и другой продукции. По данным ФГИС "ВетИС" на 8 мая 2026 года, из Азербайджана в РФ с начала года ввезено 3,9 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что на 43% больше, чем годом ранее (2,8 тыс. тонн).

В то же время РФ увеличивает экспорт живых животных в Азербайджан. В 2025 году было вывезено 63,8 тыс. голов крупного рогатого скота, что в 1,6 раза больше, чем в 2024 году (38,6 тыс. голов), 116,7 тыс. голов мелкого рогатого скота (в шесть раз больше).

В связи с заинтересованностью азербайджанской стороны в импорте крупного и мелкого рогатого скота Данкверт сообщил о работе по идентификации животных, мониторингу эпизоотической ситуации и ветеринарного контроля на границе. Он также выразил готовность в поставках российских вакцин, обратив внимание на усиленный контроль в РФ за качеством и производством российских и зарубежных вакцин, кормовых добавок, ряда фармацевтических субстанций, который осуществляет Россельхознадзор.