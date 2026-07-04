Минобороны РФ заявило об уничтожении с вечера пятницы 389 дронов ВСУ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО с 20:00 3 июля до 7:00 по Москве 4 июля перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями, говорится в сообщении министерства.