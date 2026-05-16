Тридцатиградусная жара прогнозируется в Москве на следующей неделе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Сильная жара начнется в Москве с понедельника и продлится как минимум до конца рабочей недели, температура будет близка к рекордной, а столбики термометров будут преодолевать отметку в 30 градусов, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Следующая неделя, по крайней мере, рабочая неделя, у нас получается жаркой. В понедельник местами еще ночью возможен кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, температура плюс 14 - плюс 16, по области от плюс 11 до плюс 16. А днем без осадков, в Москве воздух прогреется до плюс 28-30 градусов, по области плюс 25-30", - сказала Макарова.

Во вторник, 19 мая, прогнозируется переменная облачность и без осадков, ночью температура будет плюс 13-18, днем столбики термометров будут подниматься до плюс 26-31 градуса. В среду, 20 мая, будет переменная облачность, местами днем возможен кратковременный дождь. Температура ночью плюс 13-18, а днем - плюс 27-32 градуса. По предварительным прогнозам, в четверг и пятницу, 21 и 22 мая, местами может пройти кратковременный дождь, ночью плюс 14-19, а днем - плюс 26-31.

Небольшое ослабление жары, предварительно, ожидается в следующие выходные. Ночная температура будет плюс 11-16, а днем столбики термометров будут показывать плюс 20-25 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, возможен небольшой дождь.

Макарова уточнила, что прогнозируемая на следующей неделе температура будет выше нормы в среднем на 7-9 градусов. Такую температуру, как отметила метеоролог, можно называть аномально жаркой.

"Дневная температура на следующей неделе (18, 19, 20, 21 и 22 мая) будет близка к абсолютным максимумам этих дней, для 18 мая рекордное значение в 30,8 градусов было установлено в 2021 году, 19 мая - 30,2 в 1979 году, 20 мая - 29,7 в 1897 году, 21 мая - 29,2 в 2014 году и для 22 мая - 30,5 градусов 1897 году", - сообщила Макарова, отметив, что рекорды могут быть обновлены.

Гидрометцентр Москва
