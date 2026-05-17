Поиск

Жителей Москвы предупредили о возможных ливнях, грозе и граде в воскресенье

Жителей Москвы предупредили о возможных ливнях, грозе и граде в воскресенье
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает об ожидаемых в воскресенье ливнях, грозе и граде в Москве, в также тумане утром в понедельник.

"По прогнозам синоптиков, в период с 15:00 до 21:00 17 мая в столице ожидаются ливневый дождь, гроза, местами град. При грозе усиление ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении его пресс-службы.

"В период с 01:00 до 08:00 18 мая в отдельных районах, преимущественно в ТиНАО, ожидается туман видимостью 200-700 м", - добавили в комплексе.

Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а при управлении личным транспортом - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В свою очередь в главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что неблагоприятные погодные условия ожидаются в Подмосковье.

"В период с 13 до 22 часов 17 мая в Московской области ожидается ливневый дождь, гроза, местами град. При грозе усиление ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении в канале главка МЧС в мессенджере Max.

В ведомстве добавили, что в период с 23 часов 17 мая до 8 часов 18 мая в отдельных районах области ожидается туман с видимостью 200-700 м.

Накануне ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила "Интерфаксу", что сильная жара начнется в Москве с понедельника и продлится как минимум до конца рабочей недели, температура будет близка к рекордной, а столбики термометров будут преодолевать отметку в 30 градусов.

Москва Подмосковье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Жителей Москвы предупредили о возможных ливнях, грозе и граде в воскресенье

 Жителей Москвы предупредили о возможных ливнях, грозе и граде в воскресенье

Движение поездов в районе Истринского округа Подмосковья восстановлено

Работа контактной сети на железной дороге нарушена в Истринском округе Подмосковья

В результате атаки дронов на Москву, по предварительным данным, ранено 12 человек

С начала суток уничтожены 35 БПЛА, которые летели в направлении Москвы

Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

 Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили прием и выпуск самолетов

Собянин сообщил о еще двух БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Тридцатиградусная жара прогнозируется в Москве на следующей неделе

 Тридцатиградусная жара прогнозируется в Москве на следующей неделе

Коллекцию русского искусства стоимостью в 2 млрд рублей выставят на торги в Москве

 Коллекцию русского искусства стоимостью в 2 млрд рублей выставят на торги в Москве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9449 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2213 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов