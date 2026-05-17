Жителей Москвы предупредили о возможных ливнях, грозе и граде в воскресенье

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает об ожидаемых в воскресенье ливнях, грозе и граде в Москве, в также тумане утром в понедельник.

"По прогнозам синоптиков, в период с 15:00 до 21:00 17 мая в столице ожидаются ливневый дождь, гроза, местами град. При грозе усиление ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении его пресс-службы.

"В период с 01:00 до 08:00 18 мая в отдельных районах, преимущественно в ТиНАО, ожидается туман видимостью 200-700 м", - добавили в комплексе.

Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а при управлении личным транспортом - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В свою очередь в главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что неблагоприятные погодные условия ожидаются в Подмосковье.

"В период с 13 до 22 часов 17 мая в Московской области ожидается ливневый дождь, гроза, местами град. При грозе усиление ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении в канале главка МЧС в мессенджере Max.

В ведомстве добавили, что в период с 23 часов 17 мая до 8 часов 18 мая в отдельных районах области ожидается туман с видимостью 200-700 м.

Накануне ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила "Интерфаксу", что сильная жара начнется в Москве с понедельника и продлится как минимум до конца рабочей недели, температура будет близка к рекордной, а столбики термометров будут преодолевать отметку в 30 градусов.