За ночь российские военные уничтожили 138 беспилотников ВСУ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В ночь на субботу российские военные перехватили и уничтожили 138 украинских беспилотников над 15 регионами РФ, включая Московский, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 15 мая до 7:00 мск 16 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, а также над Азовским и Черным морями.