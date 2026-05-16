Поиск

Военные нейтрализовали с 9:00 субботы над регионами России 76 дронов ВСУ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Силами противовоздушной обороны в период с 9:00 до 15:00 по московскому времени субботы над российскими регионами перехвачены и уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило министерство обороны РФ.

По его данным, БПЛА нейтрализованы над территориями Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские военные в субботу в период с 7:00 до 9:00 перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ.

В военном ведомстве также рассказали, что за ночь были уничтожены 138 дронов ВСУ над 15 российскими регионами.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Открытое горение ликвидировано при пожаре на АЗС в Пятигорске

Пожар на АЗС в Пятигорске локализовали на площади 1 тыс. кв. м

 Пожар на АЗС в Пятигорске локализовали на площади 1 тыс. кв. м

Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до шести человек

 Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до шести человек

Движение по Крымскому мосту возобновлено спустя 10,5 часов после перекрытия

Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

 Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

Аэропорты Сочи и Геленджика вернулись к штатной работе

Рябков допустил новые контакты Лаврова и Рубио в предстоящий период

Вылет 25 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за введенных ограничений

 Вылет 25 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за введенных ограничений

Семьдесят квартир повреждено в многоэтажке, атакованной БПЛА в Белгороде накануне

Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

 Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2212 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9420 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов