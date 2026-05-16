Военные нейтрализовали с 9:00 субботы над регионами России 76 дронов ВСУ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Силами противовоздушной обороны в период с 9:00 до 15:00 по московскому времени субботы над российскими регионами перехвачены и уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило министерство обороны РФ.

По его данным, БПЛА нейтрализованы над территориями Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские военные в субботу в период с 7:00 до 9:00 перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ.

В военном ведомстве также рассказали, что за ночь были уничтожены 138 дронов ВСУ над 15 российскими регионами.