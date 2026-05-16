Два населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль ВС РФ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка "Запад" взяла под контроль два населенных пункта в Харьковской области - село Кутьковка и поселок Боровая.

"Освобождена Кутьковка, продолжаются бои в Великой Шапковке", - заявил он в ходе посещения командного пункта одного из объединений группировки.

"Соединения 1-й танковой армии освободили населенный пункт Боровая. Продолжаются уличные бои в Шийковке, где более половины территории поселка контролируется нашими штурмовыми подразделениями", - сказал генерал армии.

По его данным, идут бои за населенные пункты Новый Мир, Дружелюбовка и Чернещина.

"Продолжается уничтожение формирований противника в Святогорске в Донецкой Народной Республике", - отметил Герасимов.