Что случилось этой ночью: суббота, 16 мая

Наступление ВС РФ в Харьковской области, заявление Трампа по ситуации в Иране, указ Владимира Путина о поддержке участников С

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Владимир Путин подписал указ, который вводит единые меры поддержки для всех участников специальной военной операции и членов их семей. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

- В Белгороде в результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом пострадали девять человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в пятницу, уточнив, что число пострадавших выросло.

- США и Израиль активно готовятся к возможному возобновлению ударов по Ирану уже на следующей неделе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ближневосточные источники, называя текущую подготовку самой масштабной с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня.

- Минпросвещения России предупредило школьников и их родителей об активизации мошенников в преддверии экзаменационной кампании. Мошенники выдают себя за сотрудников министерства и других ведомств, пытаясь выманить персональные данные и денежные средства.

- Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сумеет добиться от Ирана открытия Ормузского пролива. "Пролив будет открыт, у Ирана не будет ядерного оружия, и мир продолжит жить своей привычной жизнью", — заявил он в интервью Fox News.

- Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка "Запад" взяла под контроль два населённых пункта в Харьковской области — село Кутьковка и посёлок Боровая. Также российские военные ведут уличные бои в городе Красный Лиман, под контролем находится 85% территории города.