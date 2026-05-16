ВС РФ контролируют 85% территории Красного Лимана

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российские военные ведут уличные бои в городе Красный Лиман, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Штурмовые подразделения 25-й армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана - крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85% территории города. Ведется уничтожение формирований ВСУ на территории Национального парка "Святые горы", - заявил Герасимов в ходе посещения командного пункта одного из объединений группировки войск "Запад".