Володин заявил, что политические решения Пашиняна ведут к расколу общества в Армении

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Поступки и решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направленные на сближение с Евросоюзом, ведут к расколу общества в этой республике, что чревато большими проблемами, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Все это ведет к расколу общества. И, пожалуй, это самая крупная потеря, которая возможна в Армении, - потеря единства", - написал Володин в субботу в своем канале в Мах, комментируя вопрос: "Чем могут обернуться поступки и заявления премьер-министра Никола Пашиняна для Армении".

Председатель Госдумы отметил, что именно "с этого начинались большие проблемы во многих странах".

"И здесь снова невольно напрашивается параллель с Украиной и происходившими там событиями в 2014 году. Можно также вспомнить государства Прибалтики, которые стремились стать частью Евросоюза, но, как показало время, - счастливее от этого не стали", - написал Володин.

Кроме того, он представил цифры, которые "говорят сами за себя".

Так, на фоне разговоров о стремлении Армении в Евросоюз "товарооборот с нашей страной в 2025 году резко упал на 45,4%, и эта негативная тенденция сохраняется", отметил он. По словам Володина, "граждане России, работающие в Армении, строящие там бизнес, начали сворачивать предприятия, уезжают в связи со сложившейся ситуацией неопределенности в будущем и проблемами, которые могут возникнуть".

"По оценкам экспертов, выход Армении из ЕАЭС может стоить ей потери 15-20% ВВП - не менее $5 млрд", - считает председатель Госдумы. По его мнению, "это только то, что на поверхности".

"Потерь будет больше. И далеко не все из них имеют отношение к финансам. Уже видим попытки переписать историю, подорвать национальные и традиционные устои. Армянскому народу насаждают западные либеральные ценности, идет гонение на церковь", - отметил Володин.

"Выбор пути - это прежде всего выбор, основанный на воле народа. Какую бы должность политический деятель ни занимал, он должен этим руководствоваться", - написал также председатель Госдумы.