Шойгу отметил несоответствие действий Армении союзническому духу отношений с Россией

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил на заседании специальной рабочей группы, что руководство Армении в последнее время предпринимает шаги, которые не отвечают духу союзнических отношений с Россией.

"Не секрет, что руководство этой страны (Армении - ИФ) в последнее время предпринимает шаги, которые не отвечают духу союзнических отношений с Российской Федерацией", - сказал он.

По его словам, Армения регулярно присоединяется к позиции Евросоюза на международных площадках, а также ведет активную работу по модификации стандартов, синхронизацию таможенно-торговых режимов с ЕС, "что может не соответствовать обязательствам Армении в рамках ЕАЭС".

"Проводятся совместные военные учения, в последние годы руководством Армении был предпринят ряд действий однозначно недружественного характера. Именно так расцениваем присоединение к статусу Международного уголовного суда, выдачу российских граждан третьем странам (...)", - сказал он.

Шойгу подверг критике предоставление Ереваном возможности выступить президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите Европейского политического сообщества. По словам секретаря Совбеза, в выступлении Зеленского прозвучали угрозы в адрес России, в том числе угрозы ударов по параду Победы. "Это не что иное как глумление над памятью более полтора миллиона армян, которые сражались с нацизмом, этим абсолютным злом, не щадя своей жизни", - заявил Шойгу.

"Мы хорошо понимаем желание руководства Армении и далее извлекать экономическую выгоду из отношений с нашей страной, - сказал также он. - Но сотрудничество и стратегическое партнерство - это улица с двусторонним движением. Поэтому предлагаю сейчас обсудить дальнейшее выстраивание взаимодействия с Арменией в политической и экономической сферах, а также в области безопасности".

В 2025-2026 годах стратегическими партнерами Армении стал ряд недружественных для России стран. "Соглашение с ними подразумевает, в том числе, углубление взаимодействия в сфере безопасности. Проводятся совместные военные учения", - отметил Шойгу.

Он напомнил, что доля России в общем товарообороте Армении составляет 36%. "Наша страна занимает первое место, как по экспорту, так и по импорту", - отметил он.

"Сегодня до 98% экспорта сельскохозяйственной армянской продукции приходится на Россию. И 78% экспорта крепких алкогольных напитков. В 2025 году объем поставок превысил $700 млн", - сказал Шойгу.

По его данным, объем денежных переводов из России в Армению достиг в прошлом году почти $3,9 млрд. "Это почти две трети от общего объема переводов или более 13% ВВП Армении", - заявил он.

"Вряд ли можно оспорить тот факт, что основным двигателем роста армянской экономики является сотрудничество с Россией. Развитие экономических связей с нами позволило ВВП Армении вырасти почти на 40% только с 2022 по 2025 годы", - сообщил он.