Мужчина погиб под Белгородом в результате атаки беспилотников

Жителей отселяют из-за неразорвавшегося боеприпаса

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Оперштаб Белгородской области сообщил о гибели от ранений мирного жителя в Белгородском округе в результате атаки украинских беспилотников.

"В посёлке Дубовое погиб мужчина. От полученных ранений он скончался на месте (...) Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что выявлены повреждения в частном доме: кровля, остекление, коммуникации и внутренняя отделка. В связи с обнаружением неразорвавшихся фрагментов боеприпаса принято решение об отселении жителей близлежащих домов в безопасное место.

На месте работают все оперативные службы, отметили в оперштабе.

Кроме того, власти Белгорода приняли решение об отселении жителей подъезда, наиболее пострадавшего при атаке беспилотника на многоквартирный дом накануне, сообщила пресс-служба городской администрации.

"В целях безопасности в одном подъезде отключили электричество, поэтому предложили жителям остановиться в ПВР. Была организована доставка автобусами", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на месте ЧП был развернут ситуационный центр для помощи жителям. В здании работали строительные эксперты, чтобы оценить состояние конструкций в подъезде.

В субботу с утра специалисты управ приступят к детальной оценке ущерба в квартирах. Данные о повреждениях уточняются, отметили в горадминистрации.

Как сообщалось, в пятницу в результате удара беспилотника по жилой многоэтажке Белгорода пострадали девять человек, включая ребенка.