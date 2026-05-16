Подросток ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Подросток ранен при атаке дрона ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, сообщил региональный оперштаб в субботу.

"Дрон сдетонировал на территории частного дома. 14-летнего мальчика со слепым осколочным ранением головы бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведён в детскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

В результате удара в доме повреждены окна, фасад и забор, в соседнем домовладении - остекление.

Ранее в субботу региональный оперативный штаб сообщал, что мужчина погиб в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по машине в поселке Красная Яруга.