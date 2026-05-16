Поиск

Подросток ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Подросток ранен при атаке дрона ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, сообщил региональный оперштаб в субботу.

"Дрон сдетонировал на территории частного дома. 14-летнего мальчика со слепым осколочным ранением головы бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведён в детскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

В результате удара в доме повреждены окна, фасад и забор, в соседнем домовладении - остекление.

Ранее в субботу региональный оперативный штаб сообщал, что мужчина погиб в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по машине в поселке Красная Яруга.

Шебекино Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до шести человек

 Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до шести человек

Движение по Крымскому мосту возобновлено спустя 10,5 часов после перекрытия

Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

 Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

Аэропорты Сочи и Геленджика вернулись к штатной работе

Рябков допустил новые контакты Лаврова и Рубио в предстоящий период

Вылет 25 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за введенных ограничений

 Вылет 25 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за введенных ограничений

Семьдесят квартир повреждено в многоэтажке, атакованной БПЛА в Белгороде накануне

Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

 Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили прием и выпуск самолетов

В Курской области за сутки ликвидировано 88 беспилотников
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2211 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9420 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов