Рябков допустил новые контакты Лаврова и Рубио в предстоящий период

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио в предстоящий период могут состояться новые контакты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Министр и госсекретарь определяют свои графики строго в зависимости от потребностей. Здесь не может быть достаточно или не достаточно, хватает или не хватает. Когда возникает потребность, разговор есть. Я допускаю, что в предстоящий период будут новые контакты. Сейчас нет понимания, когда они состоятся, но контакты с американцами на высоком уровне, на уровне администраций, идут весьма интенсивно, постоянно", - сказал замминистра журналистам, отвечая, в частности, на вопрос, достаточно ли главам дипведомств РФ и США тех контактов, которые между ними происходят, и могут ли иметь место новые.

Рябков подчеркнул: "Сейчас сложилась конфигурация, когда диалог имеет множество каналов. Это технология, обустройство, содержательная сторона отрабатывается в любом случае. Министр и госсекретарь в силу своего статуса, своего положения, обсуждают крупнейшие, важнейшие, центровые вопросы".

Он отметил, что "частота их обсуждения зависит, в том числе, от того, движемся мы вперед или нет": "С движением туго, трудно. Но есть и обратная зависимость - движение это производная контактов. Есть баланс того и другого. Я думаю, что не нужно искать какие-то скрытые смыслы в том, что контакты происходят с некоей частотой. Все равно есть возможности доносить сигналы друг до друга. Главное, чтобы дело двигалось. С этим проблемы".

5 мая состоялся телефонный разговор Лаврова и Рубио, в ходе которого они, в частности, обсудили график двусторонних контактов.

