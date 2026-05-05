Лавров и Рубио "сверили часы" по ситуации в международных делах и отношениях РФ-США
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Во вторник состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Государственным секретарём США Марко Рубио.
"Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.
Беседа носила конструктивный и деловой характер, отмечается в сообщении.