Титов не исключил назначения нового бизнес-омбудсмена на ПМЭФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Ведется работа по назначению нового уполномоченного по защите прав предпринимателей, решение может быть принято уже на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"Идет большая работа - сегодня она активизировалась - по назначению нового уполномоченного по защите прав предпринимателей. Я целиком поддерживаю это потому, что слишком затянулся процесс. Надеюсь, что на ПМЭФ будет принято серьезное решение", - сказал Титов журналистам на пресс-завтраке по подведению итогов первых шести месяцев действия безвизового режима для туристов между Россией и Китаем.

Должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в России вакантна с 22 июня 2022 года. Ранее ее занимал Титов.

По словам Титова, в настоящий момент "происходит достаточно негативная тенденция с точки зрения безопасности бизнеса".

"Мы видим и уголовные преследования, несколько начавшееся возрождение административной нагрузки, видим, что и права собственности, прежде всего, конечно, волнуют бизнес, но и экономическая ситуация", - заявил Титов, отметив, что этими вопросами должен заняться омбудсмен.

Борис Титов ПМЭФ
