Поиск

Правительство РФ смягчило требования к передаче сим-карт несовершеннолетним

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ смягчило требования к передаче сим-карт несовершеннолетним, зафиксировав право, а не обязанность родителя уведомлять оператора связи о передаче сим-карты ребенку, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Такая мера содержится в проекте второго пакета мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством, доработанном правительством ко второму чтению в Госдуме.

В первоначальной версии законопроекта предполагалось прописать обязанность уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему.

"В законопроекте сохранили норму о детских сим-картах - но не в обязательном порядке. То есть родители сами решат, нужно ли информировать оператора о передаче сим-карты ребенку. Например, чтобы ограничить платные подписки или настроить фильтрацию контента", - сказал Григоренко в кулуарах конференции ЦИПР-2026.

Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников внесён правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. В мае ожидается рассмотрение законопроекта во втором чтении. Он включает в себя широкий комплекс мер - от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учёта платежных карт.

Второй пакет мер подготовлен в продолжение закона о борьбе с кибермошенничеством, ранее разработанного правительством. Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер был принят в марте 2025 года, основные его положения вступили в силу в сентябре прошлого года.

По результатам реализуемых правительством мер за 2025 год количество преступлений с применением информационных технологий сократилось на 12%. При этом по итогам трех месяцев 2026 года зарегистрировано почти на 30% меньше киберпреступлений, чем в I квартале 2025 года.

Правительство РФ Дмитрий Григоренко ЦИПР-2026
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на объекте энергообеспечения железной дороги на Кубани

Аэропорт Пулково снова приостановил работу

 Аэропорт Пулково снова приостановил работу

ВМС США обнаружили 10 морских мин в Ормузском проливе

 ВМС США обнаружили 10 морских мин в Ормузском проливе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9491 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2255 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов