ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на объекте энергообеспечения железной дороги на Кубани

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Краснодарском крае местного жителя, который готовил поджог объекта энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона.

"В Краснодарском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России, планировавшего подготовку диверсионно-террористического акта",- сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, житель Краснодара был завербован через интернет представителем запрещенной на территории РФ украинской террористической организации. Мужчина планировал осуществить поджог одного из объектов энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона с помощью самодельных зажигательных устройств.

Задержанный размещал в интернете фейки о ВС РФ и призывы финансировать незаконное вооруженное, говорится в сообщении.

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации), ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), ст. 275 (государственная измена) УК России.

"Решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в ЦОС.

ФСБ Краснодарский край
