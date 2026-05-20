Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду демонстрирует небольшой рост; участники рынка ждут новостей из Китая, где начались переговоры лидеров России и КНР, а также следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2666,29 пункта (+0,11%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,6%.

Подорожали акции "Газпрома" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), МКПАО "ВК" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "Русала" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%) и Сбербанка (+0,3%).

Подешевели акции "Норникеля" (-0,5%), "Полюса" (-0,4%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), МКПАО "Яндекс" (-0,1%).

Экономическое сотрудничество России и Китая демонстрирует хорошую динамику, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, в том числе в сфере поставок энергоресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрируют высокую динамику. Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз и уже несколько лет уверенно превышает отметку в $200 млрд", - сказал Путин, открывая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в среду в Пекине.

При этом он отметил, что "локомотив российско-китайского сотрудничества - это взаимодействие в сфере энергетики: на фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай - ответственного потребителя этих ресурсов". Путин также подчеркнул, что среди приоритетов российско-китайского экономического взаимодействия - "крупные совместные начинания в промышленности, в сельском хозяйстве, транспорте и, конечно, в высоких технологиях".

Соединенные Штаты и Израиль в ближайшее время могут нанести удары по Ирану, сообщает во вторник The Wall Street Journal (WSJ). Издание со ссылкой на источники пишет, что "удары все еще могут произойти уже на следующей неделе". "Позиция Ирана на переговорах с США о прекращении войны не сильно изменилась по сравнению с более ранними вариантами, которые не привели к продвижению к сделке", - отмечает газета со ссылкой на региональных и американских чиновников, знакомых с ситуацией.

"Посредники заявили, что Иран продолжает настаивать на прекращении боевых действий, отмене санкций, репарациях за ущерб от войны и роли в надзоре за стратегическим водным путем - Ормузским проливом, - говорится в публикации WSJ. - При этом сохраняются разногласия по части выполнения требований США относительно закрытия или долгосрочной приостановки его ядерной программы". В свою очередь портал Axios со ссылкой на источник на Ближнем Востоке пишет, что посредники работают с Ираном с целью получить от него более компромиссное предложение, которое удовлетворило бы требования США в ядерной сфере.

Во вторник Трамп заявил, что американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран. "Возможно, по ним придется нанести еще один удар. Я в том не уверен. Вы скоро узнаете", - сказал президент США журналистам.

Трамп подчеркнул, что в понедельник отменил нанесение нового удара по Ирану "за несколько часов" до атаки. Американский лидер добавил, что дает лишь ограниченный срок на продолжение дипломатических усилий. "Я бы сказал - два, три дня. Может, пятница, суббота, воскресенье; может, начало следующей недели. Ограниченный период времени. Потому что мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие", - сказал Трамп. По его словам, Иран сохранил некоторые силы для нанесения ответных ударов. "У них остались военные возможности, но несущественные", - отметил американский президент.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что возобновление Соединенными Штатами ударов по Ирану обернется массой "сюрпризов". "С учетом извлеченных уроков и полученных знаний возвращение к войне принесет еще много сюрпризов", - написал Аракчи в соцсети X. Он отметил в этой связи, что Конгресс США признал "потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды долларов". "Подтверждено, что наши мощные вооруженные силы первыми сбили рекламируемый F-35", - заявил Аракчи.