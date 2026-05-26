Шойгу увидел усиления сдерживающего эффекта в результате размещения "Орешника" в Белоруссии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Размещение российского нестратегического ядерного оружия и баллистических ракет "Орешник" в Белоруссии заметно усилило эффект сдерживания Запада, заявил, сославшись на оценки военных экспертов, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

По его словам, этот эффект стоит регулярно закреплять. Шойгу напомнил, что 19-21 мая Вооруженные силы России и Белоруссии совместно отработали практическую подготовку к применению подобных систем.

Он отметил, что российско-белорусское военное и военно-техническое сотрудничество, в том числе благодаря политике коллективного Запада, развивается по всем направлениям.