РСПП предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от терактов

Глава союза Шохин отметил сложности с привлечением резервистов для охраны объектов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российские компании готовы самостоятельно финансировать защиту своих предприятий и прилегающих территорий от террористических атак, но необходимо выработать схему такого финансирования, например, через специальные фонды, сказал президенту Владимиру Путину глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Речь идет о механизме взаимодействия бизнеса и власти, Министерства обороны в частности, по противодействию террористическим атакам. Крупные предприятия, безусловно, заботятся (по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают) и о защите своих объектов, и о защите территорий присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют урегулирования. Связаны они с механизмами обеспечения вооружением - не только легкого вооружения калибра 7,62, но и более крупного. Это и различные системы РЭБ, и лазерные установки, и калибры другие", - сообщил Шохин.

"Бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы финансирования. То ли это фонд какой-то может быть, то ли это иное целевое финансирование", - предложил глава РСПП.

Он добавил, что у компаний также есть сложности с привлечением резервистов на охрану своих объектов. "Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра - в другом. Только они объект начинают принимать, как уже возникают новые задачи, что вполне понятно", - пояснил Шохин.

Александр Шохин РСПП Владимир Путин Минобороны
