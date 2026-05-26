ВТБ и Wildberries-Russ согласовали основные условия стратегического партнерства

По данным источников РБК, детали они продолжат обсуждать в ближайшие месяцы

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ВТБ и Wildberries-Russ (ООО "РВБ") договорились об основных условиях стратегического партнерства, детали продолжат обсуждать в течение ближайших месяцев, сообщает РБК со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники.

ВТБ сообщил изданию, что в качестве первого шага выкупит миноритарную долю в цифровых финансовых активах RWB. О чем именно идет речь, банк не уточнил, отметив, что договоренности предусматривают возможность увеличения этой доли в дальнейшем.

"Группа ВТБ видит большой потенциал в партнерстве с RWB и готова к масштабным инвестициям в развитие этих отношений", - сообщили РБК в ВТБ.

Один из сценариев, по данным портала, - развитие на базе розничного бизнеса ВТБ (включая сеть Почта-банка) и Вайлдберриз банка финтех-проектов. Предполагается, что ВТБ будет использовать канал продаж через цифровую инфраструктуру маркетплейса, а "легкий" банк получит возможность использовать сеть отделений, уточнил источник РБК.

"Партнерство будет направлено на совместное развитие розничного бизнеса, разработку и внедрение новых продуктов, повышение доступности передовых финансовых услуг", - сообщил ВТБ, подчеркнув, что не рассматривает вариант "передачи" своей розничной сети.

В рамках соглашения, как отмечает РБК, на пост зампреда правления ВТБ может вернуться Георгий Горшков, сейчас возглавляющий ВБ банк. В этой должности он будет отвечать за развитие розничного бизнеса. Первый зампред правления ВТБ Ольга Скоробогатова сфокусируется на сфере трансграничных платежей, отмечают источники издания.

"Интерфакс" направил запросы в ВТБ и РВБ.

В начале апреля РБК со ссылкой на источники сообщил, что ВТБ и Wildberries-Russ обсуждают варианты потенциальной интеграции. По информации издания, конфигурация сделки тогда не была сформирована: стороны не определились ни со схемой владения, ни с долями, ни с ценой. Пока они находились в процессе оценок. Несколько источников утверждали, что возможен выход некоторых акционеров "РВБ" из актива, но вопрос возникает с источником средств на выкуп долей. Основательница Wildberries Татьяна Ким тогда опровергла переговоры о вхождении ВТБ в капитал Wildberries.

"Уж если бы мы шли туда, куда нас посылают (речь о возможном альянсе/интеграции банка и "РВБ" - ИФ), мы бы точно так не делали, как они говорят. Со всем уважением, но, честно говоря, я даже не могу это комментировать. Как говорит Андрей Леонидович (Костин, глава ВТБ - ИФ), банкам - банковское, а маркетплейсам - маркетплейсовое", - сказала Ким "Интерфаксу".