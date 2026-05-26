Закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации принят Госдумой

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон об установлении 10-летнего срока исковой давности, по истечении которого суд отказывает в иске публично-правового образования об истребовании незаконно приватизированного имущества.

Закон вносит изменения в статью 217 части первой Гражданского кодекса РФ, дополняя ее положением о том, что в случае применения гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства при приватизации подлежат применению установленные Гражданским кодексом РФ сроки исковой давности и правила их исчисления (три года с момента выявления нарушения). При этом срок давности во всяком случае не может превышать 10 лет со дня выбытия такого имущества из публичной собственности.

"Такое решение даст сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы, даже в тех случаях, когда при приватизации имущества более 10 лет назад не все процедуры были выполнены в соответствии с законом", - говорится в пояснительной записке.

При этом процессы изъятия имущества по "антикоррупционным" и "антиэкстремистским" искам затронуты не будут, предусматривает закон.

Также согласно закону сроки исковой давности не будут ограничиваться 10 годами в отношении случаев передачи религиозным организациям религиозного имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

"Мы знаем, что была секуляризация, когда большевики отобрали религиозную собственность, и они оказалась, допустим, в государственном и муниципальном ведении.

И при приватизации ряд вот этих объектов также оказались в сделках. Такие объекты есть, есть очень серьезные компании, которые занимают (здания - ИФ) точно не по религиозным назначениям, поэтому мы считаем, что это правильно. И мы считаем, что по таким спорам 10-летний срок исковой давности не должен распространяться. Это не значит, что спора вообще не будет", - прокомментировал поправку "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству и ее автор Павел Крашенинников.

Законом предусмотрены переходные положения в части его применения к требованиям, сроки предъявления которых возникли со дня вступления в силу закона, а также к требованиям, сроки предъявления которых возникли до дня вступления в силу закона, если судебные решения по этим требованиям не вступили в законную силу.

Инициатива внесена в Госдуму Минэкономразвития России в целях реализации подпункта "г" пункта 3 перечня поручений президента РФ от 14 августа 2025 г. № Пр-1826 по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума 18-21 июня 2025 г. о необходимости внесения в законодательство изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок о приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества.